Wie ein Landpfarrer die Bauern von der Impfung überzeugte

Auch um 1800 herum haben viele Menschen Impfungen mit großer Skepsis gesehen oder sich sogar davor gefürchtet. Zum Beispiel bei der Kuhpockenimpfung. Theologen spielten in der Aufklärung eine Schlüsselrolle.

Was macht diese Impfung mit mir? Wachsen mir danach Euter und Kuhhörner?

Diese Ängste waren in Salzburg früher recht verbreitet. Während heute Impfgegner das Gerücht verbreiten, dass mit der Spritze Mikrochips implantiert würden, kursierte um 1800 die Theorie, mit der Kuhpockenimpfung würden tierische Eigenschaften übertragen.

Diese Kuhpockenimpfung, die gegen die gefährliche Pockenkrankheit schützte, war damals noch recht neu. So stand die Obrigkeit vor der Herausforderung, eine skeptische Bevölkerung aufzuklären.

In einer kleinen Salzburger Bauerngemeinde gelang das auch - nachdem ausgerechnet der Ortspfarrer eine Art "Impfkampagne" gestartet hatte. Der Pfarrer von Lamprechtshausen-Arnsdorf, der Benediktinerpater Werigand Rettensteiner (1751-1822), ein Freund des Salzburger Komponisten Michael Haydn, zog damals von Haus zu Haus, um die Menschen zu überzeugen. Und das war nicht einfach, weil schon zu dieser Zeit "falsche Propheten und vorurtheilsvolle Hasser des Guten" gegen die Impfung Stimmung machten, wie Rettensteiner berichtete.

Die Erfahrungen, die er bei den Hausbesuchen machte, schilderte der Pfarrer in einem Leserbrief, der Anfang Dezember 1802 im "Intelligenzblatt von Salzburg" abgedruckt wurde. Dort beklagte Rettensteiner, dass der Gemeindearzt, der die Impfungen durchführte, von manchen als "Kindermörder Herodes" beschimpft worden sei. Auch habe er manche "lächerliche Auftritte" beobachtet, wenn zum Beispiel bei Impfungen "die Eltern Fatschen und Bandagen zum Verband der Kinder herbey brachten". Dennoch gelang es zuletzt, die meisten Eltern vom Nutzen der Pockenimpfung zu überzeugen.

So zog der Pfarrer am Ende ein positives Resümee: Die Schutzpockenimpfung sei in Lamprechtshausen "vollendet". "Etliche 60 Kinder, worunter auch einige Erwachsene, welche die gewöhnlichen Blattern noch nicht gehabt hatten, sind glücklich geimpfet, und mithin der verheerenden Pockenpest entrissen worden, ohne daß sie auch nur bey Einem widrige und für die Zukunft abschreckende Anfälle geäußert hätten." Die ganze Impfaktion zeige, "was sich erwarten läßt, wenn Seelsorger und Aerzte

im Einverständniße zu Werke gehen".

Das Wort des Pfarrers hatte damals offenbar auch in medizinischen Fragen Gewicht. Lamprechtshausen sei 1802 praktisch durchgeimpft gewesen, sagt der Jurist und Hobbyhistoriker Josef Haunschmidt, der viel über die Geschichte der Flachgauer Gemeinde geforscht und Rettensteiners Brief im Klosterarchiv der Abtei Michaelbeuern entdeckt hat. Der Einsatz des Pfarrers habe sich jedenfalls gelohnt.

Die Debatten um die Pockenimpfung gingen allerdings noch lang weiter. Weil die "Blattern" nach wie vor unzählige Todesopfer forderten und die Impfmoral zu wünschen übrig ließ, schickte der Salzburger Landtag 1864 einen "Briefträgerantrag" nach Wien, in dem die Einführung einer Impfpflicht gefordert wurde.

In der Ärzteschaft lehnten allerdings viele einen "Impfzwang" als übertriebene "Zwangsmaßregel" und als zu starken Eingriff in die "persönliche Freiheit" ab. Eine Impfpflicht gegen die Pocken gab

es dann erstmals in der NS-Zeit ab 1939. Mit

der Ausrottung der Pocken vor mehr als 40 Jahren endete die Impfpflicht.

Heute müssen Politik und Ärzte im Kampf

gegen das Coronavirus

wieder auf Freiwilligkeit setzen und an die Bürger appellieren, sich impfen zu lassen - wie vor mehr als 200 Jahren Gemeindepfarrer Rettensteiner.

Quelle: SN