Zederhaus und Muhr feierten Prangtag

So wie vergangenes Jahr wurde der Prangtag in Zederhaus am Johannestag auch heuer ohne Tausende Besucher gefeiert: Coronabedingt waren die Einheimischen unter sich. Es gab keine Prozession, die Messe zelebrierte Pfarrer Peter Schwaiger beim Kösslerkreuz, lediglich drei Prangstangen wurden dabei gesegnet (Bild oben). Anders vergangenen Dienstag, Peter-und Paul, in Muhr: Weil dieses Datum nur zwei Tage von der Zurücknahme der Pandemieauflagen für kirchliche Feste entfernt war (1. Juli), hatte die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg eine Ausnahmegenehmigung erteilt. In der Nationalparkgemeinde konnte die ...