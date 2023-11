Zeichen gegen Gewalt setzen

Wegschauen ist keine Option. Opfern von Gewalt steht im Pongau mittlerweile ein breiteres Angebot an Unterstützung zur Verfügung.

Vor über zwei Jahren wurde von Ex-Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) ein neues Gewaltschutzkonzept für das Bundesland Salzburg organisiert. So kam es zu einem flächendeckenden Angebot an Schutzunterkünften, der Pongau profitierte von neuen Schutzübergangswohnungen und einem verstärkten Beratungsangebot vor Ort.

Eine von drei Frauen betroffen

Die Anzahl der Frauen mit Gewalterfahrung ist auch in unserer Region hoch. Eine von drei Frauen ist im Laufe ihres Lebens von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt betroffen. "Was wir seitens der Polizei wahrnehmen und auch immer besser erkennen können sind ,High Risk'-Situationen", sagt Ernst Höllwart, der Gewaltschutzbeauftragte der Polizei im Bezirk. Sobald Gewalt bekannt wird, greift im Pongau mittlerweile ein gutes und reibungsloses Netzwerk an Unterstützung: Das reicht von intensivem Schutz und einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung bis hin zu Übergangswohnungen. "Dazu kommt eine steigende Zahl von Betretungsverboten. Wir verfügen in jeder Polizeiinspektion im Bezirk über eine geschulte Beamtin oder einen Beamten." Präventive Aufklärungsarbeit seitens der Polizei passiert unter anderem durch Höllwart, er hält dazu Workshops am BFI.

"Betroffene Frauen können nicht einfach weggesperrt werden. Sie müssen ihrer Arbeit nachgehen, ihre Kinder besuchen lokale Kindergärten oder Schulen." Es existieren auch Fälle, "die uns über Jahre hinweg bekannt sind. Unsere Aufgabe ist es, genau hinzuschauen. Denn es kann schnell passieren, dass der Gefährder Suizid- oder Amokgedanken hat." Täter müssen sich einer verpflichtenden Gewaltprävention für zumindest sechs Stunden unterziehen, sonst droht eine Strafe.

Zivilcourage beweisen und nicht wegschauen

Trotzdem ist die Dunkelziffer der Gewalt nach wie vor hoch. Opfer seien oft unfähig, Hilfe zu suchen, "und daher braucht es ein genaues Hinschauen und Zivilcourage von Verwandten oder Nachbarn, wenn häufig Lärm oder sogar ein blaues Auge zu beobachten ist". Aber nicht nur Frauen sind Opfer, "immer wieder sind auch Männer dabei". Gewalt betrifft alle Schichten und jedes Alter: "Aber natürlich haben manche Männer mit Migrationshintergrund ein anderes Verständnis von Gleichberechtigung und dem Stellenwert von Frauen." Wesentlich ist eine zeitnahe und koordinierte Hilfe, dazu gehören die regelmäßigen Vernetzungstreffen aller Institutionen wie Kinder- und Jugendhilfe, Bezirkshauptmannschaft und Beratungsstellen. "Schamgefühl hilft nicht, aber der Griff zum Telefon. Der Gewaltkreislauf muss unterbrochen werden, denn sonst dreht sich die Spirale der Gewalt weiter. Die Polizei hat hier Handhabe, im Unterschied zu früher auch gegenüber psychischer Gewalt."

Anonyme Hilfe ist möglich. Es gibt immer mehr Formen von Gewalt, "etwa den Sohn, der seine alte Mutter in einer Notsituation unter Druck setzt", so Höllwart.

"Von alleine wird es nicht besser"

"Gewalt hat viele Formen und betrifft die unterschiedlichsten Menschen. Aber sie gehört unbedingt abgestellt. Zu viele schrecken noch vor Hilfe zurück", betont auch Gabriele Rechberger vom Verein "Viele". "Frauen mit einer Gewalterfahrung sollten nicht aus ihrem Leben gerissen werden." Bei hohem Gefährdungspotenzial und einer Traumatisierung bedarf es zumindest einer speziellen Schutzwohnung. Die Standorte der Wohnungen im Pongau sind anonym; sie sind speziell ausgestattet, etwa bei Türen oder Fenstern, und es gibt eine direkte Schaltstelle zur Polizei. Oft werden Frauen gestalkt oder mittels unterschiedlichster Ortungsdienste über das Mobiltelefon überwacht. Daher braucht es auch digitalen Schutz. Durchschnittlich halten sich Frauen rund ein halbes Jahr in diesen Wohnungen auf. "Wir bringen manche Frauen auch kurzfristig in anderen Bezirken unter. Weg vom Tatort oder von einem kleinen Ort. Hilfe läuft flexibel und mobil, denn in einem kleinen Ort merkt ja jeder, wenn man woanders hinfährt. Wir gehen auf regionale Gegebenheiten ein und besprechen erste Schritte, helfen bei finanziellen oder juristischen Problemen." Außerdem habe man bei anhaltender psychischer Gewalt mittlerweile eine gute rechtliche Handhabung. Das Gewaltschutzzentrum in Schwarzach bietet Prozessbegleitung, eine Gefährder-Einschätzung oder einen Risikoplan an. "Mit jeder Grenzziehung von außen, auch seitens der Polizei, entwickelt sich etwas. Von allein wird es nicht besser", so Christina Riezler vom Gewaltschutzzentrum Schwarzach. Wichtig sei immer, dass es zu einer Veränderung komme, "dass es ein Einsehen des Täters zu seinem Verhalten gibt. Sonst bleibt es immer ein hohes Risiko. Gerichte können auch zu Beratungen über sechs Stunden verurteilen und so Druck zur Veränderung des Verhaltens machen."

Christina Riezler im Gespräch

Gewalt zieht sich aber durch alle gesellschaftlichen Schichten, Männer mit höherer Bildung können oft viel diffuser Gewalt ausüben, kennen sich rechtlich oft gut aus, "und wir beobachten hier seltener, dass sich ihre Frauen an die Polizei wenden", sagt Christina Riezler, die Geschäftsführerin vom Gewaltschutzzentrum Salzburg. Als Pongauerin kennt Riezler die Probleme im Bezirk sehr gut:

Greifen die verschiedensten Maßnahmen?Christina Riezler: Es tut sich viel. Unsere Regionalstelle in Schwarzach wird sehr gut genutzt. Natürlich ist manches nicht verhinderbar, aber wir sehen Erfolge in der Arbeit.

Unser Ziel ist es jedenfalls, die Menschen zu ermutigen, sich früh zu melden. Derzeit liegt durch viele Frauenmorde in Österreich die Berichterstattung der Medien auf diesen schrecklichen Schicksalen. Und so manche Opfer sind der Meinung, dass es "bei mir ja nicht so schlimm ist". Doch es ist wichtig, früh hinzusehen und Hilfe zu suchen. Bei uns kann man das auch anonym machen. Wir betreuen auch Jugendliche.

Was braucht es aus Ihrer Sicht dringend für die Opfer?Viele Frauen wollen in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Das Ziel ist es, dass der Gefährder gehen muss, nicht die Frau. Jeder kennt hier jede/n. Manche Familien können den Schein nach außen ganz besonders gut wahren und niemand kann sich vorstellen, was oft hinter den vier Wänden passiert. Eine Frau von einem Arzt ruft nicht so einfach die Polizei. Betroffene nehmen immer viel in Kauf; sie haben ihre Partner gerne, die ja auch gute Eigenschaften haben können. Unser Ziel muss es sein, die noch hohe Dunkelziffer zu verringern!

Wie erfolgreich ist Ihre Arbeit?Wir können nicht messen, wie viele Morde durch rechtzeitige Betreuung verhindert wurden. Wir versuchen immer das Allerbeste und ich bin mir sicher, das gelingt auch in den meisten Fällen. Es gibt Veränderung. Melden Sie sich, wir achten auch auf Anonymität.