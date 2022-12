Zell am See: Christbaumtaucher rücken wieder aus

Am 25. Dezember wird mit dieser Veranstaltung zum 45. Mal der im See verunfallten Personen gedacht.

SN/sw/asbö wasserrettung zell am see

Die Mittersiller Wasserrettung hat bereits am vergangenen Samstag nach zweijähriger Coronapause zum "Comeback" des Christbaumtauchens beim Zierteich geladen.

Traditionell am 25. Dezember folgt heuer wieder die Veranstaltung von den Kollegen der ASBÖ Wasserrettung Zell am See. Die Einsatzkräfte versenken dazu im Vorhinein ein Christbäumchen auf knapp 15 Meter Wassertiefe - und zwar in der Oberschneiderbucht zwischen Grand Hotel und Strandbad Zell am See.

Ab 17 Uhr wird das Bäumchen unter der Musik von Weisenbläsern und inmitten eines Ringes von Fackelschwimmern zurück an die Oberfläche gebracht. Den Abschluss bildet ein kleines Feuerwerk am See.





” Bild: SN/sw/wrz Michael Kling, Obmann Stv. ASBÖ Wasserrettung Zell am See „Im Schnitt waren wir heuer jeden zweiten Tag im Einsatz.“

Mit dieser feierlichen Veranstaltung gedenken die Wasserretter jedes Jahr der verunfallten Personen im See - und danken ihrerseits, dass das Einsatzjahr unfallfrei verlaufen ist. Es gab heuer enorm viel zu bewältigen, berichtet Obmann-Stv. Michael Kling: "Ein anstrengendes und forderndes Jahr für die Zeller Wasserretter neigt sich zu Ende. Nie zuvor gab es so viele Einsätze und Stunden abzuarbeiten wie dieses Jahr. Es waren heuer über 180 Einsätze, das heißt, im Schnitt waren die Freiwilligen jeden zweiten Tag im Einsatz. Nach dieser Saison und nach zwei Jahren Christbaumtauchen im kleinen bzw. kleinsten Kreis feiern wir wieder öffentlich und gemeinsam mit Freunden und Gästen."

Rund um die Oberschneiderbucht werden "wie in den guten alten Zeiten" bei freiem Eintritt wieder Scharen von Zuseher/ -innen erwartet. Unter dem Motto "Helfen Sie uns helfen" bewirtet die ASBÖ Wasserrettung vor Ort mit Glühwein, Punsch und Co.