1 Mai: Der Tag der Arbeit stand im Zeichen von Krieg und leistbarem Leben

Vor der Arbeiterkammer in der Stadt Salzburg hatten am Sonntag die sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) zu einem Fest geladen. Und in einem breiten Bündnis aus KPÖ, Arbeiterkammer, Hochschülerschaft, Fridays for Future, Gewerkschaftern bis zu den Jungen Linken hatte man zu einer Demonstration aufgerufen, die vom Bahnhof durch Lehen und zur Südtiroler Siedlung nach Liefering führte.

Zentrales Thema aller Reden waren die stark steigenden Preise und die Forderung an die regierenden Politiker in Stadt und Land nach mehr Maßnahmen als ...