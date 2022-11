Haslauers Festakt in Mühldorf schlug mit rund 100.000 Euro zu Buche

Zwei Jahre dauerte die Vorbereitung für den Festakt am 4. September, der im bayerischen Mühldorf am Inn über die Bühne ging. Wobei Salzburg die Kreisstadt praktisch wieder einnahm. Landeshauptmann Wilfried Haslauer marschierte mit 3500 Männern und Frauen bzw. 86 Kompanien und 22 Musikkapellen aus Salzburg in Mühldorf auf. Das Landesmedienzentrum hatte fünf Redakteure, einen Videoreporter und zwei Fotografen im Einsatz, selbst ein sonntäglicher Livestream wurde eingerichtet. Hinzu kamen zwei Mitarbeiter der Präsidialabteilung.

Die SPÖ wollte nun in einer ...