100 Euro Taschengeld für Umsteiger in die Pflege

Das Interesse an Gesundheitsberufen steigt. Doch eine große Hürde für Berufsumsteiger ist, dass sie für 1600 Arbeitsstunden in der Ausbildung nicht viel mehr als Gottes Lohn erhalten.

Die Zahl der gesperrten Betten im Landeskrankenhaus ist weiter hoch. 150 Betten waren es vorige Woche, 272 im November, als die vierte Coronawelle sogar zu einer Überlastungsanzeige der Spitalsleitung an das Land führte. Damit erklärt man, dass die fachgerechte Versorgung der Patienten nicht mehr gewährleistet werden kann.

Auch in den Seniorenheimen des Landes sollen 123 bis 500 Plätze leer stehen - so genau weiß es die Politik nicht -, weil Pflegekräfte fehlen. Und selbst in der mobilen Pflege, ...