100 Prozent grüner Strom: Wie Salzburg die "Mission impossible" schaffen soll

Die Grünen haben am Freitag in Salzburg den Start der Energiewende verkündet. Das Ziel lautet, bis 2030 Strom gänzlich aus eneuerbaren Energien zu produzieren. Denn: "Es geht schon lange nicht mehr um die Eisbären auf den Polkappen."

Umweltministerin Leonore Gewessler und Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (beide Grüne) haben am Freitag in Salzburg ihre Vorstellungen präsentiert, wie die Energiewende gelingen soll. Bis 2030 soll Österreich in der Stromproduktion klimaneutral werden. Soll heißen: 100 Prozent des Stroms sollen in neun Jahren aus erneuerbaren Energien stammen. Derzeit stagniere der Wert österreichweit bei rund 72, 73 Prozent, schilderte Gewessler. Salzburg liegt laut Schellhorn hier etwas besser bei 76 bis 78 Prozent.

"Die Klimakrise ist ein Fakt. Sie ist angekommen ...