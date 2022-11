"100 Windräder bis 2030": Neos in Salzburg starten Klima-Kampagne

Auch die Neos verschreiben sich jetzt dem Klimaschutz und erheben Forderungen - mit leiser Kritik am Koalitionspartner.

Das Thema Klimawende beschäftigt mittlerweile alle Parteien, so auch die Neos in Salzburg. Am Montagnachmittag wurde zur Kampagnenpräsentation geladen. "Alles, was dem Ausbau von erneuerbaren Energien im Weg steht, muss jetzt und nicht morgen durch die Politik beseitigt werden", sagt Neos-Landtagsabgeordnete Liesl Weitgasser, und kritisiert auch die Grünen, zumal nach zehn Jahren grüner Regierungsbeteiligung noch kein einziges Windrad im Bundesland stehe. "Wir wollen unter anderem 100 Windräder bis 2030 in Salzburg, alles andere wäre eine Augenauswischerei", sagt Weitgasser. Diese Windräder könnten bis zu zwei Drittel des aktuellen heimischen Gasbedarfs decken, meint die Neos-Abgeordnete. "Ein Skigebiet ohne Windrad ist für mich wie das Gurkerl im Cheesburger - unnötig."

Auch in Sachen Photovoltaik gebe es genug Potenzial im Bundesland. "Es gibt in Deutschland genügend etablierte Projekte und in Österreich ein Pilotprojekt, wo Lärmschutzwände als Flächen für Photovoltaik dienen. Diese Verwendung optimiert sogar den Grundnutzen, da der Lärm weiter reduziert wird. Und das ist nur ein Beispiel, dass bereits vorhandene Infrastruktur besteht, die man in Salzburg für die Klimawende nutzen kann."

Die Neos wollen ab Dienstag mit einer Infokampagne unter dem Motto "Klima am Ende? Klimawende!" starten. Die Forderungen werden auf Bussen, Plakatflächen, Citylights und digitalen Kanälen zu finden sein.