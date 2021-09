11.243 Touristen nutzten im Sommer den Shuttlebus in die Salzburger Altstadt

Vom Messeparkplatz in die Innenstadt: Angebot endete Ende August. Während der Bürgermeister eine positive Bilanz zieht, gibt es Kritik von Neos und SPÖ.

Im Juli und August hat die Stadt Salzburg für Touristen einen Shuttleservice vom Messeparkplatz in die Innenstadt angeboten. Heuer haben 11.243 Fahrgäste den Shuttle genutzt, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von 14 Prozent.

4210 Pkw seien heuer abgestellt geworden, das seien 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Man habe heuer also durch das Kombi-Ticket 8500 Ein- und Ausfahrten in die Innenstadt vermieden. 2019 seien 16.700 Personen befördert worden. ...