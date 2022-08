15 junge Salzburgerinnen und Salzburger erhielten Alpbach-Stipendium

Jährlich verwandelt sich das 2000-Seelen-Dorf Alpbach in Tirol zu einem Diskussions- und Austauschort für Entscheidungsträger, Kulturschaffende sowie Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Heuer werden Alexander Van der Bellen und Othmar Karas die bis zu 5000 internationalen Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Europäischen Forum Alpbach (EFA) begrüßen. Das diesjährige Thema: "The New Europe". Rund um das Kernthema drehen sich die Vorträge, Plenarveranstaltungen und Workshops.

15 Stipendiatinnen und Stipendiaten am Europäischen Forum Alpbach

Der ehrenamtliche und unparteiliche Club Alpbach Salzburg ermöglicht jedes Jahr die Teilnahme für 15 junge Menschen. Ausgewählte Stipendiatinnen und Stipendiaten werden vom Club auf das Forum vorbereitet und währenddessen begleitet. Für dessen Präsidenten, Andreas Maierhofer, macht dieser Generationenmix das Forum aus: "Für mich ist Alpbach ein Ort, an dem Menschen aller Altersklassen zusammenkommen und über ihre Ideen rund um ein friedvolles Europa diskutieren."

Kamingespräch mit Brigitte Bierlein

Der Club organisiert während des Forums auch clubinterne Kamingespräche mit bekannten Persönlichkeiten. "Damit wollen wir unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten mit spannenden Personen zusammenbringen. Unter anderem konnten wir schon Persönlichkeiten wie die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zu einem unserer Kamingespräche einladen", erzählt Andreas Maierhofer. Einer der Stipendiaten ist Leon Carlos Soyka: "Ich freue mich auf inspirierende Diskussionen über die weltpolitischen Herausforderungen und auf neue Bekanntschaften." Sein Stipendium hat einen Gegenwert von rund 2000 Euro. Finanziert werden diese durch Bundes- und Landesmittel, unterstützt von privaten Sponsoren, Universitäten und der Sozialpartnerschaft.

SN/ club alpbach salzburg Kamingespräch mit Alma Zadic am Europäischen Forum Alpbach 2021.

Bewerbungen starten im Frühling

Die Bewerbungen für die Stipendien starten jedes Jahr im Frühling. "Bewerben können sich Personen zwischen 18 und 30 Jahren, die einen Salzburg-Bezug haben und ihre Stimme erheben möchten", sagt Eva-Maria Schitter, Generalsekretärin des Clubs. Für Andreas Maierhofer sei es das Ziel, junge Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen auf das Forum zu bringen, ganz unter dem diesjährigen Club-Thema "Diversität und Inklusion".