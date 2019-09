15 Mill. Euro fließen in den neuen Salzburger Wirtschaftshof

Der Salzburger Wirtschaftshof, der in Teilen aus 1939 bis 1942 stammt, hat ausgedient. Der Abriss hat begonnen. Die Stadt Salzburg will bis Sommer 2021 einen Neubau errichten, der "alle Stückerl" spielt. Dazu gehören Photovoltaik, Fernwärme und auch grüne Fassaden und Dächer.

Die zentralen Teile des Salzburger Wirtschaftshofs in der Siezenheimer Straße werden neu gebaut. Die alten Werkstätten entsprechen nicht mehr den technischen Standards. Die Gebäudetechnik ist teilweise mehr als 70 Jahre alt, das Dach der Tischlerei ist undicht und für die alte Waschanlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Auch aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes besteht Handlungsbedarf.

Das aktuell zweitgrößte Bauvorhaben der Stadt Salzburg

Die Stadt hat im Vorjahr beschlossen, den Wirtschaftshof zu bauen. Jetzt hat der Abriss der alten Gebäudeteile begonnen. Im Sommer 2021 soll der neue Bauhof fertig sein - inklusive der neuen Haupteinfahrt und der Außenanlagen. Die Investition beläuft sich auf rund 15 Mill. Euro netto. Bei dem Projekt handelt es sich damit um das zweitgrößte aktuelle Bauvorhaben der Stadt nach dem Neubau von Paracelsusbades & Kurhaus.

Regenwasser wird für die Lkw-Waschanlage gesammelt

Stadträtin Martina Berthold: "Das Bauprojekt soll sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen bieten, am Stand der Technik sein und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz liefern." Das reicht vom Sammeln des Regenwassers für die Lkw-Waschanlage über Photovoltaik und Fernwärme bis zu neuen Bäumen an der Siezenheimer Straße. Zusätzlich hat Berthold in Auftrag gegeben, auch grüne Dächer und Fassaden umzusetzen.

An der Siezenheimer Straße entsteht ein Grünstreifen mit Bäumen

Insgesamt werden Gebäude mit einem Volumen von 38.000 Kubikmetern abgerissen. Das umfasst die Lkw-Garagen, Kfz-Werkstätten, die Werkstätten der städtischen Bauhandwerker (Maurer, Schlosser, Installateure, Tischler, Bodenleger und Tapezierer), die Waschhalle, die alte Tankstelle und die Garage für den Bücherbus. Die zentralen Werkstätten und Lkw-Garagen werden in einem L-förmigen Baukörper mit bis zu drei oberirdischen Geschossen entlang der Siezenheimer Straße und Reithofferstraße im nordwestlichen Teil des Grundstückes neu errichtet. Die Erschließung des gesamten Baukörpers erfolgt vom Innenhof aus. Die Außenanlagen (Geh-, Fahr- und Freiflächen) werden durch die geänderten Positionen der neuen Gebäude auf dem Grundstück entlang der Siezenheimer Straße neu angelegt. So entsteht zwischen den Gebäuden und der Siezenheimer Straße ein Grünstreifen mit Bäumen.

Die Verkehrsströme sollen neu geführt werden

Um die Verkehrsströme von der Siezenheimer Straße zum Wirtschaftshof und zum Recyclinghof zu entzerren, wird dieser Bereich mit mehreren Fahrspuren neu gestaltet. Mit dem zusätzlichen Neubau der Tankstelle, der Bücherbusgarage und der Bürstenwaschanlage sollen der interne Verkehr und der betriebliche Ablauf reibungslos in die neue Anlage übergehen.

