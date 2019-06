1500 Euro Strafe für illegales Vermieten an Touristen

Der Kontrollor des Magistrats traf nach Hinweisen der Nachbarn auf italienische Touristen. Damit liege eine Zweckentfremdung der Wohnung nach dem Raumordnungsgesetz vor. Das Landesverwaltungsgericht sah das in einem aktuellen Urteil genauso.

Das Land Salzburg hat der illegalen touristischen Nutzung von Wohnungen den Kampf angesagt. Denn seit einigen Jahren werden Hunderte Wohnungen auf Online-Plattformen wie Booking, Airbnb oder Wimdu kurzzeitig an Touristen angeboten und vermietet. Diese Wohnungen fehlen am Markt - was ...