1800 Ukraine-Flüchtlinge wurden bisher in Salzburg registriert

Die Vertriebenen aus der Ukraine wollen so rasch als möglich zu arbeiten beginnen.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres

Fünf Wochen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine steigt in Salzburg die Zahl der Flüchtlinge, die nicht nur auf der Durchreise sind, sondern die bleiben möchten. Die Aufgaben im Ankunfts- und Quartiersmanagement sind klar verteilt. Am Dienstag gaben die Beteiligten einen Überblick.

Das rund um die Uhr geöffnete Ankunftszentrum des Roten Kreuzes im Salzburger Messezentrum stehe Flüchtlingen ab sofort auch für Übernachtungen zur Verfügung, sagt Landesgeschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch. 471 Flüchtlinge können auf Feldbetten übernachten. "Die Menschen bleiben ...