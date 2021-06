186.810 Euro Boni für die Salzburg-AG-Vorstände

Salzburg AG, Landeskliniken, Salzburg Airport, SalzburgerLand Tourismus usw. - auch in Zeiten der Coronakrise durften sich Spitzenmanager in Salzburg über Zusatzzahlungen freuen.

LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) hat die Bonuszahlungen für die landeseigenen Betriebe offengelegt - auf Anfrage der SPÖ. Vorstandssprecher Leonhard Schitter und Ex-Vorstand Horst Ebner von der Salzburg AG erhielten für das Geschäftsjahr 2020 in Summe 186.810 Euro brutto an Boni. An 1690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus wurden für denselben Zeitraum 6,1 Mill. Euro brutto ausgeschüttet. Im Schnitt waren das 3613 Euro pro Person.

An die Geschäftsführung der SALK (Paul Sungler) wurden 55.293 Euro an Boni ausgezahlt. Beim Salzburger Airport (Bettina Ganghofer) waren es 42.059 Euro, bei der SalzburgerLand Tourismus GmbH (Leo Bauernberger) 26.640 Euro - jeweils für das Vor-Corona-Jahr 2019. Weiters: Der Salzburger Verkehrsverbund (17.400 Euro), der Zoo Salzburg (15.600 Euro), die SISTEG (12.125 Euro), die Innovations- und Technologietransfer GmbH (12.000 Euro) sowie die Tierkörperverwertung (11.546 Euro).

SPÖ-Klubchef Michael Wanner: "Es ist schon bemerkenswert, dass die Spitzenmanager in Zeiten der größten Krise gute Boni kassieren - und die Dienstnehmer nur Almosen erhalten. Ich würde den Managern empfehlen nachzudenken, ob sie diesmal nicht auf die Boni bzw. Teile davon verzichten sollten."

LH-Stv. Stöckl betont, dass das Land bei Neuverträgen die Anforderungen für Prämien bereits erhöht habe. In laufende Verträge könne man aber nicht eingreifen. Nachsatz: Einheitliche Kriterien für alle Betriebe seien schwierig zu erstellen, da die Betriebe sehr unterschiedlich seien - und man die Kriterien nicht überall gleich und gleich fair umsetzen könne.