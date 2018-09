1988 - der Papst kommt nach Salzburg und sprengt die Grenzen

Auf dem Residenzplatz wurde fünfzig Jahre nach dem Jubel im März 1938 "ein unseliger Rekord" ausgelöscht.

"Freitagabend um 19 Uhr wird zum ersten Mal in der 1200-jährigen Geschichte der Erzdiözese ein Papst Salzburger Boden betreten." Mit dieser Ankündigung von Erzbischof Karl Berg eröffneten die "Salzburger Nachrichten" am 22. Juni 1988 eine tagelange Berichterstattung, die auch in der Geschichte dieser Zeitung Seltenheitswert hat. Tagelang gab es in den SN seitenweise Vorberichte und Berichte, große und kleine Leitartikel, Reportagen und außergewöhnlich viele und große Fotos. Dies wurde am Sonntag, dem 26. Juni, noch getoppt: mit einer "Extra-Ausgabe" inklusive Gebets- und Fahrplan des Papstes samt Sitzplan für die 22 Konzelebranten der Papstmesse auf dem Residenzplatz und 16-seitiger Sonderbeilage über "Die Kirche in Österreich".