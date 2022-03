2,2 Milliarden für Afghanistan

Die UN hatten bei ihrer Geberkonferenz eine Rekordsumme angestrebt.

Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan hat die Staatengemeinschaft am Donnerstag 2,4 Milliarden US-Dollar (rund 2,2 Milliarden Euro) für lebensrettende Hilfsmaßnahmen zugesagt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte jedoch den Bedarf des Landes akut auf rund vier Milliarden Euro geschätzt. Die Wirtschaft in Afghanistan sei effektiv zusammengebrochen, neun Millionen Menschen seien vom Hungertod bedroht, sagte Guterres zum Auftakt der virtuellen Geberkonferenz.

Vier Milliarden Euro wären der größte von den Vereinten Nationen gezahlte Einmalbetrag für humanitäre Hilfe gewesen. Die Konferenz wurde gemeinsam mit Katar, Großbritannien und Deutschland ausgerichtet.

Laut den UN sind 24,4 Millionen Menschen in Afghanistan auf humanitäre Hilfe angewiesen, um zu überleben. Das entspricht fast 60 Prozent der Bevölkerung. Mit den Hilfsgeldern sollen Nahrung, die Gesundheitsversorgung, Bildung, Unterkünfte und andere Schutzmaßnahmen für gefährdete Menschen finanziert werden. Im Zuge des internationalen Truppenabzugs und der Machtübernahme der Taliban im August 2021 ist die afghanische Wirtschaft laut UN um knapp ein Drittel geschrumpft. Internationale Entwicklungshilfe wurde gestrichen. Auch das Geld, das bei der Geberkonferenz zusammengekommen ist, wird an Hilfsorganisationen gehen und nicht an die Taliban.

Obwohl die Taliban nach ihrer Machtübernahme versprochen haben, Grundrechte zu achten, werden vor allem die Rechte von Frauen stark eingeschränkt. Die Wahrung der Grundrechte ist eine der roten Linien, die Geberländer gesetzt hatten, damit Entwicklungsgelder und eingefrorene Mittel wieder an die Regierung fließen können.