Großarl ist für 14 Tage abgeriegelt, denn auch der Bürgermeister hat sich nun mit dem Virus angesteckt. In Flachau ist die Situation eine andere.

Was in Tirol nötig ist, ist nun auch in Salzburg unausweichlich. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat am Mittwochnachmittag verkündet, dass das Gasteiner Tal, das Großarltal und die Gemeinde Flachau unter Quarantäne gestellt werden. Diese behördliche Anordnung gilt seit 0 Uhr ...