20 Kandidaten: Neos starten mit Vorausscheidung für die Wahl 2019

Wer folgt Barbara Unterkofler als Spitzenkandidatin bei den Pinken? Diese Frage soll bis Dezember geklärt sein. Möglich ist auch, dass Sepp Schellhorn einen Kandidaten per Wild Card ins Boot holt.

Am 10. März 2019 wird gewählt. Daher bereiten sich die Parteien in der Stadt Salzburg bereits auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl vor. Bei den Neos ist die ehemalige Stadträtin Barbara Unterkofler vor wenigen Wochen überraschend zur ÖVP gewechselt. Die Neos brauchen daher einen neuen Spitzenkandidaten oder eine -kandidatin. Bis Montagabend lief die Bewerbungsfrist, um für einen Platz auf der pinken Liste zu kandidieren. Landessprecher Sepp Schellhorn sagt, es seien rund 20 Bewerbungen eingegangen. "Wir haben eine sehr gute, durchmischte Liste. Ich bin angenehm überrascht." Die Kandidaten würden jetzt den Vorwahlprozess durchlaufen. Bei den Neos geht das in drei Stufen vonstatten. In einer ersten Stufe wird online über die Kandidaten abgestimmt, dann folgt die Gewichtung über die Mitgliederversammlung und schließlich entscheidet der Parteivorstand. Dem Vorstand ist es auch möglich, per "Wild Card" von außen jemanden auf die Liste zu holen. "Wer sich dann als Spitzenkandidat herauskristallisiert, wird sich zeigen. Im Dezember soll die Liste fertig sein", sagt Schellhorn.

Quelle: SN