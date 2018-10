2004 - als eine Frau die Herzen eroberte

Was für die ÖVP in Salzburg denkunmöglich schien, ist im März 2004 Realität geworden. In einem erzkonservativen Bundesland kletterte die SPÖ auf Platz eins. Selbst Rot-Grün war plötzlich möglich. Ein neuer Politstar betrat die Bühne.

Landeshauptmann. So nannten sich bis 2004 alle Regierungschefs an der Salzach. Eine Landeshauptfrau? Das war neu. Und brachte unweigerlich die Frage mit sich: Wie betitelt man dann ihre männlichen Stellvertreter in der Regierung? Herr Landeshauptfrau-Stellvertreter? Geht das überhaupt?

Diese Frage ist zwar nur eine Nebensächlichkeit. Aber sie zeigt, wie sehr der 7. März 2004 die politische Welt in Salzburg auf den Kopf stellte und die ÖVP in ihrem schlimmsten Albtraum aufwachen ließ. Ununterbrochen stellte die Volkspartei in der Zweiten Republik in Salzburg bis 2004 den Landeshauptmann. Und dann kam Gabi Burgstaller: Die Konsumentenschützerin aus der Arbeiterkammer, die strahlende Gabi, die die schwarzen Männer im Lodenmantel alt aussehen ließ. Die SPÖ schaffte es, sämtliche Themen unmittelbar mit der Person Burgstaller zu verknüpfen. Die SPÖ legte in den Umfragen ein Jahr zuvor immer mehr zu. Die ÖVP entschied sich, mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf 2004 zu gehen: Der amtierende Landeshauptmann Franz Schausberger als Nummer eins, sein designierter Nachfolger, Rechtsanwalt und Sohn des Altlandeshauptmanns Wilfried Haslauer jun., als Nummer zwei. Die falsche Strategie, wie sich im März herausstellen sollte.