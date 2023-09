Seit fünf Jahren gibt es für Menschen in Not ein Wohnungsangebot in der Stadt Salzburg. 21 Quadratmeter, um sein Leben wieder neu zu sortieren. Drei Jahre bleiben den Bewohnern dafür Zeit.

BILD: SN/ROBERT RATZER Eine 70-Jährige schildert, was dazu führte, dass sie plötzlich ohne Wohnung dastand. Nun ist sie in „Mein Zuhaus“ in der Hübnergasse. BILD: SN/ROBERT RATZER Das Projekt „Mein Zuhaus“ in der Hübnergasse im Stadtteil Riedenburg. BILD: SN/ROBERT RATZER Georg Leitinger vom Studentenwerk initiierte das Projekt. Hier sitzt er in einer der 55 Wohnungen. BILD: SN/ROBERT RATZER Der Gemeinschaftsgarten. BILD: SN/ROBERT RATZER Robert Buggler ist als Sozialarbeiter vor Ort.