220.000 Euro abgelehnt: Primar Valentin will in Schwarzach bleiben

Im Rechtsstreit um die Kündigung von Andreas Valentin, ärztlicher Leiter des Klinikums Schwarzach, gab es am Mittwoch keine Einigung. Nun soll das Gericht klären, ob die Kündigung rechtens war.

Die Fronten waren am Mittwoch verhärtet im Rechtsstreit zwischen dem Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach und seinem - mittlerweile dienstfrei gestellten - ärztlichen Leiter und Primar der internistischen Abteilung, Andreas Valentin. Valentin war Anfang August gekündigt worden, Ende August folgte die Dienstfreistellung. Gegen beides ging Valentin rechtlich vor, am Mittwoch wurde seine Klage gegen die Kündigung am Arbeits- und Sozialgericht verhandelt. Richterin Monika Neumayr wollte von den Streitparteien zu Beginn wissen, ob man sich nicht doch noch außergerichtlich einigen könne.

...