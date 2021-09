250.000 anstatt 542.000 Euro: Auch FPÖ will "Schlussstrich" unter Causa Heinz Schaden

Der bedingte Vergleich im Streit um die Rückzahlung der Swap-Kosten muss vom Gemeinderat abgesegnet werden. Neben SPÖ wird auch die FPÖ einem entsprechenden Amtsbericht zustimmen.

Die Stadt Salzburg und Ex-Bürgermeister Heinz Schaden einigten sich am Mittwochnachmittag in einem Zivilprozess vor Gericht auf einen bedingten Vergleich. Schaden wird 250.000 Euro an die Stadt zurückzahlen - sofern der Verfassungsgerichtshof im Herbst positiv zu seiner Pension urteilt (Schaden geht gegen seine Pensionskürzung vor).

Eingeklagt hatte die Stadt ursprünglich 542.000 Euro - das sind jene Kosten, die ihm aus dem ganzen Swap-Verfahren seit 2013 an Anwalts- und Verfahrenskosten zugerechnet werden. Nach der rechtskräftigen Verurteilung 2019 forderte die ...