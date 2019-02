260 Kamerablickwinkel: Den Salzburger Landtag gibt es jetzt in Full HD zu sehen

Wer sieht sich Landtagssitzungen im Internet an? Ab Mittwoch gibt es diese jedenfalls in Full HD - aus 260 verschiedenen Kamera-Blickwinkeln.

Am Dienstag wird der renovierte Chiemseehof erstmals in fertigem Zustand präsentiert. Am Mittwoch werden die 36 Abgeordneten und die Landesregierung dann ihre erste Ausschusssitzung abhalten. Um 6,9 Millionen Euro wurde der Sitz des Landtags, das Hohe Haus, generalsaniert.

Den Zuschauern wird sich ein völlig neuer Saal präsentieren. Das gilt auch für jene Beobachter, die sich per Livestream zuschalten. Seit dem Finanzskandal 2012 gibt es eine Live-Übertragung aus dem Landtag. Die FPÖ wollte nun in einer schriftlichen Anfrage wissen, auf wie viel Interesse der Livestream überhaupt stößt. Die Zahlen liegen jetzt vor. Und sie zeigen, dass das Interesse über die Jahre hinweg gewachsen ist.