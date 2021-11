2G an der Universität: Folgt Salzburg dem Beispiel von Klagenfurt?

Die Universität Klagenfurt verschärft ab Mittwoch die Coronaregeln. Der Salzburger Unirektor hält strengere Maßnahmen für sinnvoll, jedoch vorerst noch nicht umsetzbar.

Ab Mittwoch dürfen die Gebäude der Universität Klagenfurt nur noch Geimpfte und Genesene betreten. Deren Rektor Oliver Vitouch schrieb in einem Mail an die Studierenden: "Jene, die all das kategorisch von sich weisen, müssen beizeiten beginnen darüber nachzudenken, ob eine Universität das Richtige für sie ist."

Der Rektor der Universität Salzburg, Hendrik Lehnert, brachte eine Zugangsbeschränkung der Universität bereits im August ins Spiel. Im SN-Gespräch sprach er sich dafür aus, dass nur mehr Geimpfte an Präsenzlehrveranstaltungen teilnehmen dürfen.

Rektor hofft auf höhere Impfbereitschaft

Doch daraus wurde nichts. Das Wintersemester begann im Oktober mit einer 3G-Regel, die in der vergangenen Woche auf 2,5G verschärft wurde. Wird daraus jetzt nach dem Vorstoß aus Klagenfurt doch noch 2G? Rektor Hendrik Lehnert: "Wir müssen auf die explodierenden Zahlen reagieren. Grundsätzlich sind wir klare Befürworter von 2G, weil das klar das beste Sicherheitskonzept darstellt. Im Moment sind wir aber noch nicht so weit, flächendeckend auf 2G umzustellen." Für Lehnert fehle es derzeit an Möglichkeiten, eine solche Zugangsbeschränkung zu überwachen. "Das liegt auch an den Räumlichkeiten. Auch trotz großer Sympathie für 2G ist das vorerst nicht durchführbar."

Fachhochschule verschärft Coronamaßnahmen

Vorerst bleibe die Universität Salzburg deshalb bei einer 2,5G-Regel - also dem Zutritt für Genesene, Geimpfte und PCR-Getestete. "Wir hoffen jedoch, dass sich die Impfbereitschaft erhöht. Einmal durch die Verschärfung der allgemeinen Maßnahmen und auch die öffentliche Diskussion, die durch Klagenfurt mitinitiiert wurde." Die Präsenzlehre will der Rektor damit beibehalten. "Eine reine Onlinelehre wollen wir auf keinen Fall."

Auch die Fachhochschule Salzburg reagierte in dieser Woche auf die steigenden Infektionszahlen und verschärfte die Maßnahmen. Dort gelten am kommenden Montag eine 2,5G-Regel und eine FFP2-Masken-Pflicht in allen Räumen.