Bei der Fusion der Gebietskrankenkassen werden auch die Rücklagen zusammengeführt. Salzburg darf einen Teil der Millionen für eigene Projekte verwenden.

30 Millionen Euro aus den Rücklagen der Salzburger Gebietskrankenkasse werden trotz der Kassenfusion in Salzburg bleiben und in den nächsten fünf Jahren für regionale Gesundheitsprojekte eingesetzt. Das gaben Salzburgs GKK-Obmann Thom Kinberger und Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) am Dienstag ...