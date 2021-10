365-Euro-Jahreskarte gilt auch in Salzburgs Grenzregionen

Auch die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern wird inkludiert sein.

Ab Jänner vergünstigt sich die Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr in Salzburg von bisher 595 auf 365 Euro - die SN berichteten. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ließ es sich nicht nehmen, diesen "Meilenstein" am Freitag noch einmal zu verkünden. Ursprünglich war im Rahmen des 1-2-3-Tickets in allen Bundesländern ein 365-Euro-Ticket vorgesehen. Stattdessen kam "nur" das Klimaticket um 1095 Euro in ganz Österreich. Das Regionenticket sei eine "perfekte Ergänzung", zumal die Emissionen im Verkehrsbereich in den vergangenen Jahren stark gestiegen seien. "Sie hätten stark sinken sollen."

Weitere Länder könnten nachziehen. "Die Klimatickets regional sind Produkte der Bundesländer. Mir war wichtig, dass ich sie mit einem Budget bundesseitig unterstützen kann. Deswegen haben wir auf Dauer 100 Millionen Euro im Jahr für die Bundesländer, die an der Umsetzung arbeiten."

"Durch das Pauschalangebot steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen das Ticket auch in ihrer Freizeit nutzen", meinte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Davon geht auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) aus. Denn: "Es ist denkunmöglich, für einen Euro am Tag ein Auto zu nutzen."

Das Ticket gilt auch für Ziele knapp außerhalb der Landesgrenzen, sofern sie vom Salzburger Verkehrsverbund bedient werden - etwa Freilassing in Bayern oder Bad Ischl und Mondsee in Oberösterreich. Auch die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern soll inkludiert sein - zumindest dort, wo keine Reservierungspflicht besteht.