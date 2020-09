380 kV: Demos und neue Aktenberge

Im Streit um die 380-kV-Freileitung jagt eine Protestaktion die andere. Am Sonntag ist Guggenthal dran. Und beim Höchstgericht stapeln sich Einwände und Beschwerden.

Der Streit um die 380-kV-Leitung spitzt sich zu - auf der Straße und in den Aktenbergen vor Gericht. In Elsbethen, wo schon drei Masten stehen, demonstrierte die Initiative Fairkabeln am Freitag für ein Erdkabel und gegen Bgm. Franz Tiefenbacher (ÖVP), einen erklärten Befürworter der Freileitung.

In der rechtlichen Auseinandersetzung, die vor dem Verwaltungsgerichtshof gelandet ist, haben zuletzt beide Streitparteien noch neue, umfangreiche Stellungnahmen eingebracht. Für die Freileitungsgegner, genauer für die Gemeinden und Bürgerinitiativen Koppl und Eugendorf, argumentiert darin ...