380-kV-Gegner wollen "Schuldige" herzeigen

In Koppl ist für 31. Jänner ein besonderes Politikertreffen geplant.

Die sogenannten Erdkabel-Kämpfer haben ihre Niederlage vor den Gerichten noch nicht verwunden. Bei der am kommenden Sonntagnachmittag, 31. Jänner, geplanten Demonstration in Koppl wollen sie Plakate hochhalten, "die Porträts jener Politiker und Manager zeigen, denen wir die 380-kV-Freileitung durch Salzburg zu verdanken haben", heißt es in einem Aufruf. Bei dieser "Großkundgebung" wird es zu einem Politikertreffen kommen. Die einen sind unfreiwillig auf den Bildern dabei, die anderen freiwillig und höchstpersönlich. Denn die Veranstalter kündigen die Nationalratsabgeordneten Sepp Schellhorn (Neos) und ...