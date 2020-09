380-kV-Hungerstreik: Zwei Teilnehmer gaben auf

Gesundheitliche Probleme zwangen Christian Müller (Puch) und Sabine Schmidhammer (Großgmain) dazu, ihren Hungerstreik gegen den Bau der 380-kV-Leitung auf dem Mozartplatz in Salzburg zu beenden. Franz Fuchsberger, Obmann des Vereins Fairkabeln, der selbst seit Sonntag in den Hungerstreik getreten ist, sagte, dass Müller schon am vergangenen Donnerstag einmal kollabiert sei. Und Schmidhammer habe plötzlich ihren Herzmuskel gespürt.

Der Tierärztin Eva Wimmer geht es nach Angaben Fuchsbergers auch am 20. Tag des Hungerstreiks noch den Umständen entsprechend gut. Aber ...