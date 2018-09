380 kV: Kabel-Kampf kostet viel Geld

Sie ist zwölf und zählt zu den größten Talenten in Österreichs Tennis. In Salzburg ist Emma Leitner bei den Mädchen ihres Alters die Nummer eins. Ihre Vorbilder sind Roger Federer und die Weißrussin Victoria …

Chronik

Ein Lastwagenfahrer ist am Montagabend in Straßwalchen von einem Pkw-Lenker mit einer Pistole bedroht worden. Als der 34-Jährige von einem Parkplatz in die B1 abbiegen wollte, kam ihm hupend ein Autofahrer …