Bundesforste bereiten Arbeiten im Nockstein-Gebiet vor. Gegner der Freileitung schlugen Alarm. Betreiber hält an raschem Bau fest.

In der Auseinandersetzung um die 380-kV-Freileitung bildet sich nach Bad Vigaun ein zweiter Brennpunkt. Am Fuß des Nocksteins in Koppl sind die Bundesforste dabei, Fällungen für die Trasse vorzubereiten. Deshalb gab es am Mittwochvormittag Alarm bei den Projektgegnern.

...