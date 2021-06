40.000 Dosen werden geliefert: Salzburg bleibt beim Impfen im Zeitplan

Bis Monatsende sollen alle gegen das Coronavirus geimpft werden, die sich bis 26. Mai dafür angemeldet haben. Im Sommer liegt der Fokus bei der Impfung bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen.

Zuletzt war unklar, ob die vom Corona-Impfstoffhersteller Biontech-Pfizer in Aussicht gestellten Lieferungen ausreichen, um das von Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) ausgegebene Ziel zu erreichen: Dass alle, die sich bis zum Pfingtsmontag, dem 24. Mai, für einen Impftermin angemeldet haben, bis Ende Juni noch geimpft werden. "Dieser Plan ist aufgegangen. Wir haben auch entsprechend genügend Impfstoff erhalten", sagte Stöckl am Freitag. Denn für die kommende Woche habe der Hersteller 40.000 Dosen angekündigt.

Bis Ende Juni ist noch ein Rückstau abzuarbeiten. "Wir haben in den Ordinationen noch rund 10.000, in den Impfstraßen 4000 Personen offen." Weil aber schon relativ viele Hausärzte mit ihren Patienten fertig seien, würden ab kommenden Montag die Anmeldungen in den Ordinationen für alle Personen ab zwölf Jahren offen sein. Generell liege dann der Fokus bei den Jüngeren. "Wir wollen über den Sommer einen Schwerpunkt setzen bei den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen", kündigt Stöckl an. Es sei wichtig, dass diese Gruppe vollimmunisiert sei. "Damit die Schulen und Universitäten möglichst gut in den Herbst starten könnten."

Bei der jüngsten Gruppe, den 12- bis 15-Jährigen, für die der Impfstoff von Biontech-Pfizer im Juni in der EU zugelassen wurde, seien derzeit von rund 16.000 Personen etwas mehr als 1100 angemeldet, was etwa sieben Prozent entspricht. "Je kleiner die Kinder sind, desto größer sind die Sorgen der Eltern", sagte Holger Förster, Impf-Referent der Ärztekammer. Nun gehe es darum, etwaige Bedenken mit einer Informationskampagne auszuräumen.

Förster erinnerte auch daran, dass schwerere Verläufe auch bei Kindern nicht ausgeschlossen seien. "Wir haben bis Mai in Österreich schon 150 Kinder gehabt, die schwer an Corona erkrankt sind", sagte Förster. "Das sind schon Absolutzahlen, die zum Denken anregen im Vergleich zu anderen Erkrankungen." Mit den Impfungen chronisch Erkrankter aus dieser Altersgruppe sei bereits begonnen worden. Laut Stöckl soll abseits der Risikogruppe im Juli begonnen werden. "Im Herbst wird erwartet, dass man mit der Altersgrenze noch weiter hinunter gehen kann mit den neuesten Daten", sagte Förster.

Deutlich höhere Ansteckungsrate bei Jüngeren

Stöckl verwies auch auf die deutlich höhere Ansteckungsrate. "Wir haben sehr erfreuliche Inzidenzzahlen, aber da stechen doch die Jugendlichen und die jüngeren Erwachsenen heraus." Derzeit liege die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Salzburg etwa bei elf. Bei den 15- bis 19-Jährigen liege die Inzidenz hingegen bei 25, bei den 20- bis 24-Jährigen sogar bei 56.

Der Gesundheitsreferent kündigte auch an, die bisherige Strategie beibehalten zu wollen. "Wir vergeben die Termine kurzfristig, damit wir garantieren können, dass der Impfstoff auch verfügbar ist", sagte Stöckl. Er appellierte auch daran, vergebene Impftermine auch tatsächlich anzunehmen - möglichst noch vor dem Urlaubsantritt. Bis zum Herbst sollten möglichst viele Menschen immunisiert werden, auch in Hinblick auf Virusvarianten. "Das wäre ein gewaltiger Schutz gegen alle Mutationen." Bisher haben sich rund 313.000 Salzburger zur Impfung vorgemerkt - das sind 64 Prozent der Bevölkerung ab zwölf Jahren. 273.000 der über 16-Jährigen sind zumindest einmal geimpft worden.