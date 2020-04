40.000 Salzburger sind jetzt unter Quarantäne

Nach Flachau, dem Gasteinertal und Großarltal ist nun auch über Zell am See, Saalbach und Altenmarkt die Quarantäne verhängt worden. In Saalbach sei das Problem "hausgemacht", sagt der Ortschef. In Zell am See schnellte die Zahl der Neuinfizierten binnen Tagen auf 71.

SN/Robert Ratzer In Flachau werden die Maßnahmen weiter verschärft. Auch der Berufspendelverkehr wird nun untersagt.