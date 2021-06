400 Betten in Salzburgs Seniorenwohnheimen stehen leer

Viele Salzburger zögern immer noch, Angehörige im Seniorenheim anzumelden. Die Pandemie hat zudem die Personalsituation zugespitzt.

Im Seniorenwohnheim in Taxham sind die Folgen der Coronapandemie noch deutlich zu spüren. Derzeit sind 18 Plätze in der Einrichtung frei. Ein Coronaausbruch hatte dort bis in den März angedauert. Einige Bewohner sind verstorben, auch viele Pflegekräfte waren an Covid erkrankt. Zwischenzeitlich hatte man 40 leere Betten in dem Heim. "Wir konnten diese auch nicht nachbesetzen, solange es noch aktive Infektionen in der Einrichtung gab", sagt Christoph Baumgärtner, Leiter der städtischen Seniorenwohnheime.

Nach wie vor würden viele zögern, ...