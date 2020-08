Zwei Wochen vor Schulbeginn beginnt an diesen Standorten Förderunterricht in Deutsch. Insgesamt 1600 Kinder von 6 bis 15 Jahren sind für die Sommerschule angemeldet.

Die Lungauerin Julia Santner ist angehende Volksschullehrerin. Im Herbst startet sie an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Salzburg ins fünfte Semester. Die 20-Jährige ist eine von insgesamt 151 Studierenden der PH und der Universität, die heuer freiwillig an der Sommerschule ...