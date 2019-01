434.145 Bürger dürfen bei Gemeindewahl ihre Stimme abgeben

De Zahl der wahlberechtigen EU-Bürger in Salzburg hat sich in einem Jahrzehnt verdoppelt.

434.145 Personen, davon 225.199 Frauen und 208.946 Männer, sind bei den Gemeindewahlen in Salzburg am 10. März wahlberechtigt. Diese Zahlen sind vorläufig, da in der kommenden Woche noch Einsprüche möglich sind. Von 21. bis 25. Jänner liegen die Wählerverzeichnisse in den Gemeinden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Hier kann Einspruch erhoben werden, falls man nicht oder fälschlich als wahlberechtigt geführt wird. Erfahrungsgemäß werden sich die Zahlen nur geringfügig ändern. Danach ist Zahl der Wahlberechtigten endgültig.

Bei den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 gab es 421.616 Wahlberechtigte, 2009 waren es 406.397. Auffallend ist, dass sich die Zahl der EU-Bürger in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt hat. 44.185 sind es diesmal (2009: 20.277; 2014: 31.865).

