48 Prozent für Schellhorn nach Cannabisbekenntnis

Spitzenpolitiker von sechs Salzburger Parteien stellten sich vor der Landtagswahl in Zell am See den Fragen von rund 600 Schülern. Die Diskussion nahm ein äußerst überraschendes Ende.

SN/roland hölzl Politiker und Schülervertreter (von links): Sepp Schellhorn (Neos), die Schülervertreter Pinar Sen, Maximilian Aichinger und Lorenz Pototschnig, Andreas Schöppl (FPÖ), Wilfried Haslauer (ÖVP), Martina Berthold (Grüne), Markus Steiner (FPS), Walter Steidl (SPÖ) und der Schülervertreter Manuel Carli. Gabriela Sohler und Sophie Moser. Die Jungwähler stimmten per Smartphone ab, welche Fragen d en Politikern gestellt werden. Im SN/roland hölzl Das Ferry Porsche Congress Center in Zell am See war voll besetzt. Rund 600 Schüler kamen zur Diskussion. SN/STEFANIE SCHENKER Junge Wähler: David Gonzales, Theresa Steinwendtner und Amelie Schöchl vom Akademischen Gymnasium in Salzburg.