5000 Euro Prämie: Personal soll bei der Suche nach Primar für Tamsweg helfen

Einen ungewöhnlichen Weg schlagen die Salzburger Landeskliniken (SALK) bei der Suche nach einem neuen Primar für die Gynäkologie im Krankenhaus in Tamsweg ein. In einem Schreiben werden die Mitarbeiter gebeten, in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld nach einem passenden Bewerber für die Stelle zu suchen. Für eine erfolgreiche Empfehlung, die in eine Anstellung mündet, winkt den Mitarbeitern eine Prämie.

1000 Euro bekommt der erfolgreiche Werber bei der Anstellung. Sollte der neue Primar länger als ein Jahr bleiben, wird ...