51 Millionen Euro Überschuss: Stadt Salzburg schreibt bestes Ergebnis in der Geschichte

Seit Jahren erwirtschaftet die Stadt Salzburg ein enormes Plus im Budget. 2017 war es mit 51,1 Millionen Euro sogar ein Rekordüberschuss. Gespart wird aber auch auf Kosten des Verkehrs, heißt es in einem Prüfbericht.

Die Stadt Salzburg schwimmt im Geld. Das zeigt der Rechnungsabschluss 2017, den das Kontrollamt geprüft und den Bericht am Dienstag an die Fraktionen geschickt hat. Die Zahlen: 110 Millionen Euro Schulden stehen 135 Millionen Euro Rücklagen gegenüber. Unterm Strich lag der Überschuss 2017 in der laufenden Gebarung bei 51,1 Millionen Euro - das ist bei einem 500 Millionen Euro Budget also ein Zehntel und "das beste Ergebnis in der Geschichte der Stadt", wie es im Prüfbericht heißt. Schon in den vergangenen Jahren lag das Plus am Ende bei rund 42 Millionen Euro pro Jahr. Wobei die Rücklagen auch für Großprojekte wie dem Paracelsusbad oder dem Bildungscampus angehäuft worden sind.