54.375 Wahlkarten wurden in Salzburg für die Bundespräsidentenwahl ausgegeben

Damit wurden deutlich mehr Wahlkarten beantragt als bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl vor sechs Jahren. Das lässt erste Rückschlüsse auf die Wahlbeteiligung zu.

Gibt es schon im ersten Wahlgang am Sonntag eine Mehrheit für den Amtsinhaber? Oder muss Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl? 392.612 Salzburgerinnen und Salzburger können darüber mitentscheiden. 522 Wahllokale sind am Sonntag im gesamten Bundesland geöffnet.

Im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl wurden bis Freitag in Salzburg 54.375 Wahlkarten ausgegeben. Konkret gingen 49.044 an Wahlberechtigte im Inland und 5331 an wahlberechtigte Salzburger im Ausland. Die Zahl der Wahlkarten lässt auch auf eine gewisse Wahlbeteiligung Rückschlüsse zu. Im Vergleich zur letzten Bundespräsidentenwahl im April 2016 wurden diesmal deutlich mehr Wahlkarten ausgestellt, denn vor sechs Jahren waren es in Stadt und Land Salzburg "nur" 36.031. Die Wahlbeteiligung lag in Salzburg damals bei 69,5 Prozent. Im Vergleich zur letzten Nationalratswahl sind es diesmal allerdings weniger Wahlkarten (2019 waren es 66.429, bei letztendlich 76,4 Prozent Wahlbeteiligung).

Allein in der Landeshauptstadt wurden diesmal 16.101 Wahlkarten ausgegeben, bei 96.500 Wahlberechtigten. Damit liegt man auch hier unter dem bisherigen Rekord von 20.511 Wahlkarten, die bei der NR-Wahl 2019 ausgegeben wurden. Im Flachgau wurden 14.578 Wahlkarten beantragt, im Pongau 7482, im Pinzgau 8236, im Tennengau 5332 und im Lungau 2646.

Erste Ergebnisse aus den Gemeinden veröffentlicht das Land Salzburg am Sonntag um 17 Uhr. Ein vorläufiges Endergebnis wird für 18.30 Uhr erwartet. In der Stadt Salzburg dürfte das vorläufige Ergebnis bereits um 17.30 Uhr feststehen. Seitens der Stadtverwaltung sind mehr als 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegend als Wahlleiter und Stellvertreter im Einsatz.

Die Wahlkarten werden erst am Montag ausgezählt, deshalb bleibt das Ergebnis am Sonntagabend auch ein "vorläufiges".