55 Garconnieren für Wohnungslose in Bestlage übergeben

Als einen "Meilenstein gegen die Wohnungslosigkeit" feierten am Dienstag die Initiatoren das Projekt "meinzuhaus.at": Denn in der Hübnergasse 8 in Salzburg-Riedenburg wurden 55 Wohnungen gebaut, die zu sehr günstigen 335 Euro Bruttomonatsmiete an Menschen vermietet werden sollen, die zuvor in überteuerten Pensionszimmern oder zwischenzeitlich sogar auf der Staße gelebt haben.

Rund 1400 Menschen in der Stadt Salzburg leben derzeit laut "Wohnungslosenerhebung" des Forums Wohnungslosenhilfe ohne

eigenem Dach über dem Kopf. Das bedeutet, sie sind bei Freunden, Verwandten und Bekannten oder in teuren Pensionszimmern mit oft schlechtem Standard untergebracht. Ein harter Schicksalsschlag, die Scheidung, eine schwere Krankheit oder lange Arbeitslosigkeit sind die häufigsten Gründe, dass Menschen aus den gewohnten Bahnen fallen und plötzlich ohne Wohnung dastehen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, haben sich vor fünf Jahren rund um den Geschäftsführer des Salzburger Studentenwerks, Georg Leitinger, ein Team von engagierten Bürgern gebildet hat, um diesen sozialen Notstand zu bekämpfen. Das Ergebnis ist ein Wohnbauprojekt der besonderen Art in der Hübnergasse 8 im Stadtteil Riedenburg. Heute, Dienstag, wurde das Haus mit 55 Wohnungen feierlich eröffnet.

Knapp die Hälfte der Gesamtkosten über Wohnbauförderung finanziert

Salzburg sei mit dem Projekt "meinzuhaus.at" Vorreiter in Österreich - das wurde bei den Festreden mehrfach betont. Denn nur in Salzburg sei es möglich gewesen, so ein gemeinnütziges Projekt aus Mitteln der Landes-Wohnbauförderung zu errichten. Dafür wurde im Salzburger Landtag im Vorjahr extra das Wohnbauförderungsgesetz novelliert. Federführend war der ehemalige Wohnbaulandesrat Hans Mayr, auf dessen Initiative hin die gesetzlichen Rahmen geschaffen wurden.

Die Gesamtkosten für das Wohnprojekt belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Etwas mehr als 1,2 Mill. Euro entfallen auf Mittel aus der Wohnbauförderung. Die Sozialressorts von Stadt und Land unterstützten das Projekt mit jeweils 50.000 Euro. Über Salzburger Lions- und Rotary-Clubs kamen zusätzlich rund 260.000 Euro an Spenden. Der Rest wurde über ein Darlehen bei der Salzburger Sparkasse, die im Haus in der Hübnergasse auch eine Filiale der "Zweiten Sparkasse" betreiben wird, finanziert.

Schwestern-Orden vergab ein Baurecht für das Sozialprojekt

Die 55 von der Heimat Österreich auf dem Grundstück der Kongregation der Barmherzigen Schwestern in Rekordzeit von weniger als einem Jahr errichteten Wohneinheiten sind mit Bett, Kasten, Einbauküche, Dusche und WC ausgestattet. Die Bruttomiete pro Wohnung liegt mit 335 Euro pro Monat deutlich unter dem aktuellen Marktpreis. Die öffentliche Hand in Stadt und Land spart sich dadurch rund 50 Euro pro Klienten und Monat an sozialen Leistungen wie beispielsweise der Wohnbedarfshilfe, weil die Menschen dort günstiger und qualitativ deutlich besser als in den einschlägig bekannten und teuren Pensionszimmern wohnen. Hochgerechnet auf ein Jahr mache das eine Ersparnis von ca. 30.000 Euro aus, wurde bei der Eröffnung betont.

Caritas kümmert sich um die Vergabe der Wohnungen

Die Vergabe der Wohneinheiten erfolgt durch die Caritas Salzburg und das Salzburger Studentenwerk - in Abstimmung mit dem Magistrat der Stadt Salzburg. Verwaltet und technisch betreut wird das Haus vom Salzburger Studentenwerk. "meinzuhaus.at" steht also nur jenen Stadtbürgern offen, die derzeit keine Wohnung haben und als "wohnungslos" bezeichnet werden. Andere Gruppen wie Asylwerber, notreisende EU-Bürger etc. werden von sozialen Institutionen in jeweils anderen Einrichtungen betreut, nicht jedoch in der Hübnergasse.



Wohnungslose sollen nach drei Jahren auf eigenen Beinen stehen

Wichtig ist den Betreibern auch eines: In der Hübnergasse wohnen die Menschen "auf Zeit". Die Wohnungslosen bekommen für maximal drei Jahre ein würdiges, neues Zuhause. Für Akutfälle sind Übergangswohnungen mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu zwei Monaten geschaffen worden. Derzeit sind schon zwei Drittel der Wohnungen belegt und täglich ziehen neue Mieter in der Hübnergasse ein. Zwei Mitarbeiter der Caritas betreuen die Menschen vor Ort. Dazu kommt die "Zweite Sparkasse" der Salzburger Sparkasse, die Menschen, die so arm sind, dass sie kein Bankkonto mehr eröffnen können, eine neue und eigene Bankverbindung ermöglichen.

