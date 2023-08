Die Fischer fordern nun, dass der Otter das ganze Jahr über uneingeschränkt bejagt werden darf. Die neue Regierung ist bereit nachzujustieren.

Seit November 2022 ist in Salzburg eine Verordnung zur Entnahme von Fischottern in Kraft. Ziel war es, den Bestand an Ottern nicht weiter anwachsen zu lassen. Eine Untersuchung mit Genanalysen sah in Salzburg 261 Tiere. In den drei Jagdperioden bis ...