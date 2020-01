Die Privatbrauerei ist auch ein Player am Immobilienmarkt - und ist aktuell mit drei Projekten mit bis zu 600 Wohnungen beschäftigt.

Die Stieglbrauerei in Maxglan, die in Besitz der Familie Kiener ist, spricht nicht gerne über ihre Aktivitäten außerhalb des Bierbrauens. Offenkundig ist aber, dass das Unternehmen auch eine fixe Größe in der Salzburger Immobilienbranche ist. Franz Josef Bachmayer, für die ...