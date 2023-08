660 Plätze in Salzburger Seniorenheimen nicht zu nutzen

470 davon können aus Personalmangel nicht bespielt werden. Der Personalstand ist stabil, allerdings können Diplomkräfte nicht nachbesetzt werden.

Die demografische Entwicklung stellt Salzburg vor große Herausforderungen. Das sagte Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ) am Freitag bei der Präsentation des Sozialberichts des Landes Salzburg. So wird die Zahl der über 85-jährigen Personen in den kommenden 20 Jahren von 13.500 auf 30.100 steigen. Gleichzeitig werden laut Prognose im Jahr 2042 nur mehr 48 Prozent der Bevölkerung erwerbstätig sein. "Das bedeutet, es wird noch schwieriger, Pflegekräfte zu finden und der Betreuungsbedarf wird noch größer."

Von 5124 Seniorenheimplätzen können 660 nicht genutzt werden

Dabei ist der Pflegemangel bereits jetzt schon deutlich zu spüren. 5124 Seniorenheimplätze gibt es im Land Salzburg. 660 davon können aktuell nicht genutzt werden, 470 davon aufgrund des Personalmangels. Die Zahl der in Seniorenwohnheimen betreuten Personen sank seit 2018 von 4918 auf 4287. Insgesamt sei die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Salzburgs Seniorenwohnheimen zwar leicht gestiegen, sagt Andreas Eichhorn, Leiter der Sozialabteilung des Landes. Allerdings sei die Zahl der diplomierten Kräfte in den Einrichtungen stark gesunken. "Viele sind in Pension gegangen und die Stellen konnten nicht nachbesetzt werden." Dafür konnten viele Träger einen Ausbau im Bereich der Hilfskräfte schaffen, diese sollen nun qualifiziert werden. Bei den Heimhilfen gab es etwa einen Zuwachs von 12,7 Prozent.

Zweiter Nachtdienst wird stufenweise umgesetzt

Das Land arbeite gegen die Entwicklung mit den in der zweiten Pflegeplattform beschlossenen Maßnahmen, sagt Eichhorn. Die Einstellung zusätzlicher Hilfskräfte wurde budgetär vorgesehen, genauso wie ein zweiter Nachtdienst, sagt Eichhorn. "Den gibt es in den meisten Einrichtungen bereits, jetzt wird er auch stufenweise im Tarif vorgesehen." Viele würden zwar monieren, dass es die zusätzlichen Kräfte am Markt gar nicht gebe, sagt Eichhorn. "Es geht uns aber auch darum, Signale zu setzen und zu zeigen, dass wir an der Verbesserung der Bedingungen arbeiten."

Pewny: "Zahl der Personen in Grundversorgung soll sinken"

Einen starken Anstieg gab es im vergangenen Jahr bei den Asylbewerbern: 3580 Personen wurden zum Jahresende vom Land Salzburg im Rahmen der Grundversorgung unterstützt. Im Jahr davor waren es noch 1353. Der starke Anstieg sei hauptsächlich auf Personen aus der Ukraine zurückzuführen. Mehr als 60 Prozent der Leistungsbeziehenden waren aus der Ukraine, nämlich 2225. Derzeit beziehen allerdings nur mehr 1600 Personen aus der Ukraine Grundversorgung. Landesrat Christian Pewny sieht es als Ziel, dass diese Zahlen weiter sinken. "Man kann das sehr wohl steuern, hier ist der Bund gefordert", sagt Pewny.