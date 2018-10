68er-Bewegung: Salzburger Studenten legten Flughafen lahm

Die 68er-Bewegung gipfelte in einer Demo gegen den US-Präsidenten. Junge Salzburger stürmten das Rollfeld und verzögerten die Landung Nixons.

Salzburg. Es ist ein Zufall, dass Ewald Hiebl 1968 geboren ist. Und nicht der Grund, warum er immer wieder Vorträge über die 68er-Generation hält und auch seine Diplomarbeit über die Zeit verfasst hat. "Die Salzburger Studentenbewegung in den Jahren von 1965 bis 1975": So lautete das Thema konkret. "Auf unseren Unis kam das mit Verzögerung an", sagt Hiebl, später selbst in der Studentenvertretung aktiv. Die ersten öffentlichen Aktionen fanden Anfang der 1970er-Jahre statt. Das lag auch daran, dass die damals neue Uni gerade einmal 3000 Studierende zählte - heute sind es 20.000.