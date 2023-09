Warum Regina Rausch auch in diesem Schuljahr wieder als Lehrerin in der Klasse stehen wird. Und warum eine Polizistin das Wachzimmer gegen das Klassenzimmer tauscht.

Mit der Schule in Morzg fühlt sich Regina Rausch verbunden. "Wir wohnen in Morzg, ich bin in der Kirche engagiert und ich will einfach, dass die Schule gut gedeiht." Wenn die 69-Jährige nächste Woche wieder als Lehrerin in der Klasse ...