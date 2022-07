79 statt 56 Millionen Euro: Land Salzburg trägt Mehrkosten bei Neubau von Krankenhaus Schwarzach

Die Landesregierung hat eine Zusage für maximal 22,5 Millionen Euro zur Abdeckung der Mehrkosten gegeben.

Ende 2019 genehmigte die Landesregierung den Masterplan für einen siebengeschoßigen Neubau beim Krankenhaus Schwarzach. In den Zubau sollen die Psychiatrie, Operationssäle, ein Labor, die Mikrobiologie, die Pathologie sowie die Krankenhausapotheke einziehen. Der Planungsstart war im Mai 2021 pandemiebedingt um ein Jahr verzögert. Im November erhöhten sich laut einem Vorentwurf die Kosten auf 76,8 Millionen Euro. Am Freitag gab nun das Land Salzburg bekannt, dass sich die Mehrkosten für den Neubau von 56 auf 79 Millionen Euro erhöht hätten und das Land diese tragen werden. Die Landesregierung habe eine Zusage für maximal 22,5 Millionen Euro zur Abdeckung der Mehrkosten gegeben. "Als Schwerpunktkrankenhaus nimmt das Klinikum für die gesamte Versorgungsregion im Süden des Landes Salzburg mit rund 200.000 Einwohnern eine führende Rolle in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein. Deshalb ist es besonders wichtig, dieses Krankenhaus ständig auf neuestem Stand zu halten und das Projekt im aktuellen Planungsentwurf umzusetzen", begründet Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl die Entscheidung.