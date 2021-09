813 "Stiche" bei Salzburger Sonderimpfaktion nach dem Schulstart

Nicht nur der Impfbus ist dabei im Einsatz. Auch niedergelassene Ärzte stehen bereit. In der Vorwoche haben sich an der Fachhochschule Salzburg 168 Frauen und Männer impfen lassen. Weitere Termine der Impfaktion sind fixiert.

Seit Montagvormittag werden alle, die sich bei der Bedarfserhebung zum Schulstart gemeldet haben, gegen das Coronavirus immunisiert. 813 Personen erhalten den Schutz gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung. Bei der Sonderimpfaktion ist nicht nur der Impfbus, sondern auch die niedergelassene Ärzteschaft im Einsatz.

"Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität"

Landesgesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl: "Jede Impfung ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität und hilft uns im Kampf gegen die Pandemie. Wer noch nicht geimpft ist, sollte das rasch nachholen, so wie die Schülerinnen und Schüler, damit wir im Spätherbst und Winter ohne weitere Einschränkungen auskommen und rasch zur Normalität zurückkehren." Die erste Station der Schulimpfaktion war am Montag beim Unipark Nonntal. Der Impfbus steht auch für alle ab 18 Jahren zur Verfügung - mit dem Vakzin von Johnson & Johnson.



Von der Nawi über den Unipark bis zum Mozarteum

Bei der Sonderimpfaktion für Studierende an der Fachhochschule Salzburg in Puch-Urstein haben sich vergangene Woche 168 Personen immunisieren lassen. Folgende Termine stehen speziell zum Semesterstart ohne Anmeldung mit Biontech (ab 12 Jahren) fest: Naturwissenschaftliche Fakultät (Nawi), Hellbrunner Straße 34 (4. Oktober, 10 bis 17 Uhr), Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Straße 1 (5. Oktober, 10 bis 17 Uhr), Mozarteum, Mirabellplatz 1 (6. Oktober, 10 bis 17 Uhr). Weitere Termine sind geplant. Zudem stehen auch die Angebote unter www.salzburg.gv.at/einfachimpfen allen zur Verfügung. Kostenlose Termine in Ordinationen oder in einer Impfstraße können nach wie vor unter www.salzburg-impft.at und telefonisch unter 1450 vereinbart werden.