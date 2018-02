96,84 Prozent bestätigen Preuner als ÖVP Stadtparteiobmann

Bürgermeister Harald Preuner wurde Donnerstagabend als Stadtparteiobmann wiedergewählt. Preuner ließ sein Jahr Revue passieren.

96,84 Prozent der Delegierten-Stimmen bestätigten ihn in seiner Funktion - ebenso großes Vertrauen bekamen seine neuen Stellvertreterinnen: Gemeinderätin Marlene Wörndl, Landtagsabgeordnete Martina Jöbstl. Mit der Maxglaner Stadtteilobfrau Johanna Waldstätten und dem Hinterbrühl-Wirt und Stadtteilobmann in der Altstadt, Peter Bernhofer wird das neue Vorsitz-Team um Harry Preuner komplettiert.

"Mir war es sehr wichtig, dass das Führungspersonal unserer Stadtpartei einerseits weiblicher wird und wir auch gleichzeitig ein deutliches Zeichen der Verjüngung setzen. Ich freue mich über diesen großen Vertrauensbeweis und die Zuversicht, die in unser neues Team gesetzt wird", sagt Bürgermeister Harry Preuner.

In seiner Rede vor den 158 Delegierten der Stadtpartei ging Harry Preuner auf das politisch turbulente Jahr 2017 ein und ließ die vergangenen 12 Monate noch einmal Revue passieren. "Es herrschte eine immens große Verunsicherung in der Beamtenschaft, besonders nach dem nicht rechtskräftigen Urteil und dem Rücktritt von Heinz Schaden. Daher lag mein Hauptaugenmerk in dieser Zeit vor allem darauf, die Stadt wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen", sagt Preuner. "Wir konnten trotz notwendig gewordener Bürgermeister-Neuwahl mehrheitlich ein ausgeglichenes Budget für 2018 auf den Weg bringen und haben uns einen kurzen, sparsamen und vor allem fairen Wahlkampf geliefert."

Mit der Landtagswahl im April stehe schon die nächste Richtungsentscheidung vor der Türe. "Wir als Stadtpartei stehen geschlossen und motiviert wie schon lange nicht mehr bereit, um für unseren Landeshauptmann Wilfried Haslauer und sein Team Vollgas zu geben. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Art von Politikverständnis, dieser vielbeachtete ,Salzburger Weg', von der Bevölkerung honoriert wird."

(SN)